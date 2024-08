Praamireisijate numbrid näitavad sel suvel väikest kasvu, populaarsete ürituste piletihinnad on tuntavalt kerkinud, kuid majutusettevõtjad kurdavad kehva hooaja üle. Hiiu Lehe Arvamusfestivali panelistid ja kokku tulnud kogukonnaliikmed arutasid, miks see nii on ja kuidas turismiäri Hiiumaal edendada.