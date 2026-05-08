KELMUS | Kärdlas elav naine kaotas kelmidele 19 000 eurot

Politseile teatati, et Kärdlas elavale naisele helistasid kelmid näiliselt Omniva nimelt. Pärast esimese kõne lõppu helistasid kelmid naisele veel näiliselt Smart-ID, politsei ja Eesti panga nimelt. Seejärel ühendati kannatanu videokõnes kelmiga, kes tutvustas end politseinikuna. Vestluse käigus palusid kelmid naisel sisestada mitmel korral Smart-ID PIN 1 koodi ja PIN 2 koodi. Naise pangakontolt tehti ülekandeid tundmatu firma pangakontole. Kelmusega tekitatud kahju on vähemalt 19 000 eurot.
2026. aasta jäätalv Läänemerel lõi kümneaastase rekordi – 20. veebruaril kaanetas jää Läänemerel ligi 160 ruutkilomeetri suuruse ala. Lühikesel perioodil veebruaris oli pea kogu...
Reedel, 08. mail on reisiparvlaev Amalie väljumised Sõrust kell 15.30 ja Triigist kell 17.00 tühistatud kõrge laine ja tugeva tuule tõttu, teatas Kihnu Veeteed....
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, omavalitsuste ja vedaja ASi Kihnu Veeteed reedel peetud ühisel kohtumisel otsustati, et parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist esialgu kuni 17....
7. mail kell 13.15 tuli häirekeskusesse teade Arukülas metsas põlevatest oksahunnikutest. Põles kolm lõket ja kaks neist olid järelevalveta ning tuli oli levinud maastikule....