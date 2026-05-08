KELMUS | Kärdlas elav naine kaotas kelmidele 19 000 eurot

Politseile teatati, et Kärdlas elavale naisele helistasid kelmid näiliselt Omniva nimelt. Pärast esimese kõne lõppu helistasid kelmid naisele veel näiliselt Smart-ID, politsei ja Eesti panga nimelt. Seejärel ühendati kannatanu videokõnes kelmiga, kes tutvustas end politseinikuna. Vestluse käigus palusid kelmid naisel sisestada mitmel korral Smart-ID PIN 1 koodi ja PIN 2 koodi. Naise pangakontolt tehti ülekandeid tundmatu firma pangakontole. Kelmusega tekitatud kahju on vähemalt 19 000 eurot.