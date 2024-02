KÖIK JÜTUD | Ühistus peab asju tegema risti vastupidi ennustustele

Hiiumaal kauplusi pidades ei saa vaadata statistikaameti numbreid ja kuulata ennustusi, kuidas inimesi aina vähemaks jääb, rääkis Hiiu Lehe taskuhäälingus Köik Jütud Kaja Antons.

Eelmisel nädalal avati Kärdlas neli kuud suletud olnud Hiiu Konsum, mis kindlasti on sellel aastal üks Hiiumaa suurimaid investeeringuid.

Arno Kuusk (AK): Kohe tüürime jutu sinna eilse (vestlus toimus 13.02 – toim) tähtpäeva poole, aga enne võib-olla vaatame korraks, et mis eelmisest nädalast veel meelde jäänud on ja mida Hiiu Leht on kajastanud. Võiks öelda, et hiljutine pommuudis oli see, et Kõrgessaare osavalla vanem lahkub töölt ja läheb Utoopiasse. Mul oli hea meel, kui kuulsin, et Niels (Niels-Peter Rattiste – toim) jääb Hiiumaale. Teades Nielsi minevikku, oli korraks kahtlus hinges, et kuna ta on eelnevatel aastatel palju välismaal elanud, kas tõesti pühib ta taas kodumaa tolmu jalgelt.