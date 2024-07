UPUTUS | Soodsad ilmad tõid hea kirsisaagi

Kõpus on suur kirsiaed Lea ja Riho Altnurmel, kes ütlesid Hiiu Lehele, et korjamishuvilisi oli väga palju, rohkem kui ühelgi varasemal aastal. Nende aiast korjati umbes 250 kilo ja puu otsa jäi vähemalt sama palju. Korjajad olid Altnurme sõnul peamiselt suvehiidlased, aga oli ka juhuturiste, kes lihtsalt jalgratastel mööda sõitsid. “Kaugemalt tulijad olid Šveitsist ja Prantsusmaalt – nautisid kogemust, nagu nad ütlesid,” rõõmustas kirsiaednik.

Loodusemees Tapio Vares selgitas head kirsisaaki kuiva ja sooja maikuuga: “Ju siis õitsemise ajal olid head ilmad mesilastele tolmeldamiseks. Samas vara õitsenud Pakri viljapuumetsa aprikoosipuud olla tühjad.”

Mesinik Antti Leigri rõhutas mesilaste suurt rolli, lisades, et ilmselt oli see nagu looduses ikka mitmete soodsate asjade kokkulangemine – niiskus, soojus, päike, mesilased, asukoht.

Kristiina Hellström täiendas, et öökülmi kirsside õitsemise ajal Hiiumaal polnudki ja võibolla seegi mõjutas soodsalt, et järgnesid veelgi soojemad ilmad.

“Aitas ka kindlasti et möödunud sügisel ja talvel ja veel kevadelgi oli palju sademeid, puud olid heas seisus,” ütles Hellström.