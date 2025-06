LINNUVAATLEJA | Leho Aaslaid pooli ei vali

„Praegu on selline aeg,“ ütleb linnuvaatleja Leho Aaslaid filosoofiliselt. Temasugusel vaatlejal on vaja hästi palju kannatust ja aega. Vaatleja nagu Leho, ei vali vastasseisus pooli ega ürita asju muuta. Ta nendib lihtsalt, et praegu ongi selline aeg. Ja et ajad muutuvad.