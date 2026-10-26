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NOMINENT | Kassari kabeli tornikiiver kandideerib Muinsuskaitseameti aastaauhinnale

Kassari kabeli uus tornikiiver on nomineeritud Muinsuskaitseameti 2026. aasta aastaauhinnale hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detaili, ehitise osa või arheoloogiapärandi kategoorias.
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Kassari kabeli tornikiiver hetk enne paika seadmist 2025 detsembris. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

2025. aasta detsembris paigaldatud uus tornikiiver taastas Kassari kabeli ajaloolise ilme, milline see oli aastatel 1870–1960. Ajalooliste fotode järgi taastatud kaheksatahuline tornikiiver sai õige kõrguse ning on kaetud lehisepuidust laudadega, millest igaüks on valmistatud eraldi mõõtude järgi. Torni tipus pöörleb kalakujuline tuulelipp, mille valmistas sepp Risto Siil 1870. aastast pärineva ja Hiiumaa Muuseumis hoiul oleva tuulelipu eeskujul. Lisaks tornikiivri taastamisele restaureeri mullu ka kabeli tornitrepid ning hooldati rookatust.

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