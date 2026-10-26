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PIDUR PEAL | Kohus rahuldas Hiiu Tuule kaebuse meretuulepargi vastu

Tallinna halduskohus rahuldas Hiiu Tuul MTÜ kaebuse ja tühistas Keskkonnaameti otsuse osas, millega anti Enefitile veeluba Loode-Eesti rannikumere tuulepargi rajamiseks.
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Sellisena paistaks meretuulepark Tareste lahel. | Foto: Enefit Green

Kohtu hinnangul puudus Keskkonnaametil pädevus loa andmiseks, varem alanud menetluse pidi lõpule viima Kliimaministeerium.

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