PIDUR PEAL | Kohus rahuldas Hiiu Tuule kaebuse meretuulepargi vastu

Kohtu hinnangul puudus Keskkonnaametil pädevus loa andmiseks, varem alanud menetluse pidi lõpule viima Kliimaministeerium.
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Olen töötanud Euroopa turvavaldkonnas alates 2004. aastast ning alates 2007. aastast juhtinud Euroopa turvaassotsiatsiooni (CoESS) töörühma. See tähendab minu jaoks võimalust anda oma panus...
POLITSEI
Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi I grupijuhi Jonathan Simsoni sõnul möödus eelmine nädal Hiiumaal raskemate juhtumiteta.
UUDISED
Kassari kabeli uus tornikiiver on nomineeritud Muinsuskaitseameti 2026. aasta aastaauhinnale hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detaili, ehitise osa või arheoloogiapärandi kategoorias.
PÄÄSTE
Nädalavahetusel said Hiiumaa päästjad kaks väljakutset.