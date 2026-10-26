PÄÄSTE | Laiul põlenud suur lõke äratas tähelepanu

Laupäeval kell 19.11 teatati häirekeskusele, et Tagukülas on üle lahe näha suurt leeki. Kohale tõtanud Käina päästjad selgitasid välja, et laiul tehakse harvendustöid ja põletatakse oksasodi. Lõke oli järelevalve all ning päästjate sekkumist ei vajanud.
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