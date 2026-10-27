GALERII | Wambola rahvaretk viis Suursadamasse

Retke staap asus Suursadama aidas, kus tegutseb Hiiumaa Meremuuseum. Rajameister Kalli Piht oli osalejatele ette valmistanud kolm marsruuti: 25 kilomeetri pikkuse Ränga raja, 14-kilomeetrise Mönusa raja ja 5,4-kilomeetrise Vähese raja.
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