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30 AASTAT HUVIHARIDUST KÄINAS | Pedagoogid pandi istuma nimelisele pingile

Sünnipäevapidu Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses tipnes esimestele õpetajatele, kes siiani koolis õpetavad, nimelise pingi avamisega kooli siseõues.

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Käina Huvikooli juubelit tähistati suurelt. Fotol rahvatantsijad Rauno Zubko ja Kati Lipp. | Foto: Arabella Valtin

“Huvikool on kandnud küll mitut nime, kuid alati on olnud see koht kaunitele kunstidele, loovusele ja headele inimestele,” sõnas direktor Ly Meldorf

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