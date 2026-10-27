30 AASTAT HUVIHARIDUST KÄINAS | Pedagoogid pandi istuma nimelisele pingile

“Huvikool on kandnud küll mitut nime, kuid alati on olnud see koht kaunitele kunstidele, loovusele ja headele inimestele,” sõnas direktor Ly Meldorf.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Mitmed Hiiu Lehe tellijad on andnud toimetusele teada, et ajaleht jõuab viimasel ajal nende postkastidesse järjest hiljem. Kärdla kesklinna klientidele, kes postkontorist mitte kaugel,...
UUDISED
Hiiumaal viidi möödunud nädalal Omniva eraldiseisvad kirjakastid oma senistest asukohtadest minema. Allesjäänud viis kirjakasti asuvad nüüd Omniva pakiautomaatide kõrval või automaatides.
GALERIID
Tänavune Wambola rahvaretk tõi liikumishuvilised kolmele eri pikkusega rajale Suursadama ümbruses.
UUDISED
TS Laevad on 2026. aastaks planeerinud parvlaevade Leiger ja Tõll hooldustööd dokis ja nii asub Leiger 1. novembri õhtul teele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse. Rohuküla-Heltermaa...