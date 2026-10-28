Justiits- ja Digiministeeriumi sideturgude talituse juhataja Tõnu Nirk ütles Hiiu Lehele, et praegu käivad projekti ettevalmistustööd ning kaabli täpne asukoht selgub uuringute, projekteerimise ja loamenetluste käigus.
UUDISED
UUS ÜHENDUS | Uus sidekaabel läbib Hiiumaad
Rootsi ettevõte GlobalConnect AB kavandab uut rahvusvahelist sideühendust, mis kulgeb Gotlandilt Saaremaa ja Hiiumaa kaudu Mandri-Eestisse. Ligikaudu 550 kilomeetri pikkune ühendus peaks valmima 2027. aastal, kuid kaabli täpne trass Hiiumaal pole veel teada.
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