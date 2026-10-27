Omniva selgitusel on hilisema postikande põhjuseks kanderingide ümberkorraldamine.
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HALB LUGU | Omniva ümberkorraldused toovad hilisema Hiiu Lehe
Mitmed Hiiu Lehe tellijad on andnud toimetusele teada, et ajaleht jõuab viimasel ajal nende postkastidesse järjest hiljem. Kärdla kesklinna klientidele, kes postkontorist mitte kaugel, on leht mõnel juhul saabunud alles kella 17 paiku.
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