“TS Laevade meeskond on nendeks töödeks planeerinud optimaalseima ajaakna madalhooajal. Enamiku väljumisi teeb parvlaev Tiiu ning piletimüügisüsteemis on iga väljumise juures ka näha, milline laev väljub – Tiiu on märgitud punase ja Regula sinise värviga. Kellel on soov Tiiuga või just Regulaga sõita, saab oma reisi selle järgi planeerida. Lisaks oleme Leigri dokitööde ajal esmaspäevast neljapäevani täiendanud sõiduplaani ühe täiendava hommikuse väljumisringiga,” selgitab TS Laevade laevandusvaldkonna juht ja juhatuse liige Guldar Kivro.
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DOKITÖÖD | Parvlaev Leiger suundub novembris dokitöödele
TS Laevad on 2026. aastaks planeerinud parvlaevade Leiger ja Tõll hooldustööd dokis ja nii asub Leiger 1. novembri õhtul teele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse. Rohuküla-Heltermaa liinil asendab paari nädala jooksul parvlaev Regula.
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