KUULA | Hiiu Lehe minutid 28. oktoobril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- 30 aastat huviharidust Käinas
- Meretuulepargil pidur peal
- Mihkli talumuuseum tegi ajalugu
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud. Tel 5804 4771
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 527 9990
Müüa 36 rm 2024. aastal tehtud 50–55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel 529 3586
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab meie toetajaid ja koostööpartnereid: AS Jetoil, AS Sportland, Hiiumaa Spordiliit, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, COOP Hiiumaa, Euro Kinnisvaraarenduse OÜ, M ja P Nurst AS, AS Salva Kindlustus, OÜ Relle Autokaubad, OÜ Tiit Reisid, Hiiu Leht, RMK, EOL, Recado Meedia OÜ, Emmaste Põhikool, Hiiumaa Spordikool, Hiiumaa vald, Marje Randmaa, Laura Valting, Tiiu Vannas, Hardi Raiend.
Tänu teile läks meil hooaeg suurepäraselt korda!
Hiiumaa vald võttis hiljuti üle Reigi ja Kõpu alumise kalmistu kinnistud, mis seni kuulusid EELK Reigi Jeesuse Kogudusele. Nüüdsest haldab kõiki 14 Hiiumaa kalmistut...
Mitmed Hiiu Lehe tellijad on andnud toimetusele teada, et ajaleht jõuab viimasel ajal nende postkastidesse järjest hiljem. Kärdla kesklinna klientidele, kes postkontorist mitte kaugel,...
Hiiumaal viidi möödunud nädalal Omniva eraldiseisvad kirjakastid oma senistest asukohtadest minema. Allesjäänud viis kirjakasti asuvad nüüd Omniva pakiautomaatide kõrval või automaatides.
Tänavune Wambola rahvaretk tõi liikumishuvilised kolmele eri pikkusega rajale Suursadama ümbruses.