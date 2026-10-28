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KUULA | Hiiu Lehe minutid 28. oktoobril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
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Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • 30 aastat huviharidust Käinas
  • Meretuulepargil pidur peal
  • Mihkli talumuuseum tegi ajalugu

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

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