ARVAMUS | Turvaline Hiiumaa on meie kõigi ühine vastutus

Ometi ei kirjuta ma seda lugu selleks, et rääkida oma ametikohast või rahvusvahelisest karjäärist. Kirjutan sellepärast, et elan Kassaris ja pean oluliseks, et iga Hiiumaa inimene tunneks end siin turvaliselt. Mitte ainult täna, kui kõik toimib, vaid ka siis, kui meie tavapärane elu ootamatult katkeb.