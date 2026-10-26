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ARVAMUS

ARVAMUS | Turvaline Hiiumaa on meie kõigi ühine vastutus

Olen töötanud Euroopa turvavaldkonnas alates 2004. aastast ning alates 2007. aastast juhtinud Euroopa turvaassotsiatsiooni (CoESS) töörühma. See tähendab minu jaoks võimalust anda oma panus Euroopa turvavaldkonna arengusse.
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Riho Lutter. Euroopa turvaassotsiatsiooni (CoESS). Ühtekuuluvuse töörühma president. | Foto: Arabella Valtin

Ometi ei kirjuta ma seda lugu selleks, et rääkida oma ametikohast või rahvusvahelisest karjäärist. Kirjutan sellepärast, et elan Kassaris ja pean oluliseks, et iga Hiiumaa inimene tunneks end siin turvaliselt. Mitte ainult täna, kui kõik toimib, vaid ka siis, kui meie tavapärane elu ootamatult katkeb.

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