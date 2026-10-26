NÄDAL POLITSEIS | Politsei tegeles kihutajate ja narkojoobes juhiga

Nädala jooksul tegeles politsei 18 erineva korrarikkumise teatega. Alustati seitse väärteomenetlust ja üks kriminaalmenetlus.
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Olen töötanud Euroopa turvavaldkonnas alates 2004. aastast ning alates 2007. aastast juhtinud Euroopa turvaassotsiatsiooni (CoESS) töörühma. See tähendab minu jaoks võimalust anda oma panus...
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Kassari kabeli uus tornikiiver on nomineeritud Muinsuskaitseameti 2026. aasta aastaauhinnale hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detaili, ehitise osa või arheoloogiapärandi kategoorias.
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Nädalavahetusel said Hiiumaa päästjad kaks väljakutset.
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Tallinna halduskohus rahuldas Hiiu Tuul MTÜ kaebuse ja tühistas Keskkonnaameti otsuse osas, millega anti Enefitile veeluba Loode-Eesti rannikumere tuulepargi rajamiseks.