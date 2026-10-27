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MUUTUSED | Omniva kirjakastid kolisid pakiautomaatide juurde

Hiiumaal viidi möödunud nädalal Omniva eraldiseisvad kirjakastid oma senistest asukohtadest minema. Allesjäänud viis kirjakasti asuvad nüüd Omniva pakiautomaatide kõrval või automaatides.
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Omniva kirjakasti leiab nüüd ka Tormi pakiautomaadist. | Foto: Eike Meresmaa

Omniva teatel on Hiiumaal praegu alles viis Omniva kirjakasti, mis asuvad Kärdlas Hiiu ja Tormi pakiautomaatides, Käinas Käina pakiautomaadis, Suuremõisas pakiautomaadi kõrval ning Kõrgessaares pakiautomaadi kõrval.

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