Omniva teatel on Hiiumaal praegu alles viis Omniva kirjakasti, mis asuvad Kärdlas Hiiu ja Tormi pakiautomaatides, Käinas Käina pakiautomaadis, Suuremõisas pakiautomaadi kõrval ning Kõrgessaares pakiautomaadi kõrval.
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MUUTUSED | Omniva kirjakastid kolisid pakiautomaatide juurde
Hiiumaal viidi möödunud nädalal Omniva eraldiseisvad kirjakastid oma senistest asukohtadest minema. Allesjäänud viis kirjakasti asuvad nüüd Omniva pakiautomaatide kõrval või automaatides.
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