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KALMISTUTE HOOLDUS | Kõiki kalmistuid hooldab nüüd Hiiumaa Haldus

Hiiumaa vald võttis hiljuti üle Reigi ja Kõpu alumise kalmistu kinnistud, mis seni kuulusid EELK Reigi Jeesuse Kogudusele. Nüüdsest haldab kõiki 14 Hiiumaa kalmistut Hiiumaa Haldus.
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Kärdla kalmistu. | Foto: Kätlin Rist

Kogudus pöördus 2025. aasta märtsis valla poole sooviga kalmistud üle anda, kuna kogudusel polnud raha nende hooldamiseks. Vald on mõlemat kalmistut hooldanud juba 2024. aastast. Mullu kulus selleks ligikaudu 3000 eurot.

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