UUS FILM | Hiiumaalt algav armastuslugu jõuab kinolinale

Armastusest, reetmisest ja saatuslikest valikutest jutustava filmi sünnile on andnud tõuke ka Eha Urbsalu enda perekonnalugu ning tema Hiiumaalt pärit ema sõjamälestused. 1. novembril toimub kaks linastust Emmastes ja Kärdlas, kus publikul on võimalik ka Eha Urbsaluga kohtuda.