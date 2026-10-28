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KULTUUR

UUS FILM | Hiiumaalt algav armastuslugu jõuab kinolinale

Sel nädalal jõuab Hiiumaa kinoekraanidele Eha Urbsalu ja Mart Sanderi uus ajalooline mängufilm “Elu etüüdid”, mille tegevus saab alguse Hiiumaalt.

Episoodilises osas astub üles ka hiidlane Frank Lukk (vasakpoolne noormees). | Kaader filmist.

Armastusest, reetmisest ja saatuslikest valikutest jutustava filmi sünnile on andnud tõuke ka Eha Urbsalu enda perekonnalugu ning tema Hiiumaalt pärit ema sõjamälestused. 1. novembril toimub kaks linastust Emmastes ja Kärdlas, kus publikul on võimalik ka Eha Urbsaluga kohtuda. 

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