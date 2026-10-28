ULTRAJOOKS | Anni Kingsepp sai 100 kilomeetri jooksul kolmanda koha

Tänavu 17. korda peetud Haanja Ultra 100 võistlusel tuli jooksjatel läbida viisteist 6,67 kilomeetri pikkust ringi. Rada kulges Haanja ja Kurgjärve suusaradadel ning kitsastel metsaradadel. Ühel ringil tuli läbida ligikaudu 125 tõusumeetrit, mis tegi kogu distantsi tõusude summaks ligi 1900 meetrit.