Tänavu 17. korda peetud Haanja Ultra 100 võistlusel tuli jooksjatel läbida viisteist 6,67 kilomeetri pikkust ringi. Rada kulges Haanja ja Kurgjärve suusaradadel ning kitsastel metsaradadel. Ühel ringil tuli läbida ligikaudu 125 tõusumeetrit, mis tegi kogu distantsi tõusude summaks ligi 1900 meetrit.
SPORT
ULTRAJOOKS | Anni Kingsepp sai 100 kilomeetri jooksul kolmanda koha
Hiidlane Anni Kingsepp saavutas laupäeval, 24. oktoobril Haanjas peetud 100 kilomeetri ultrajooksul naiste arvestuses kolmanda koha. Distantsi läbimiseks kulus tal 13 tundi 36 minutit ja 29 sekundit.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 29. oktoobril Juhtkiri | Nende mälestuseks, kida meite seltsis änam pole Arvamus | Saar, kus veel saab nutivabalt Arvamus | Kärdla lasteaed...
PILTUUDIS
Kõrgessaare kaupluse kõrvale paigaldas Hiiumaa vald konteinerkäimla kohaliku kogukonna soovil, sest ühtegi taolist paika asulas enam ei olnud.
AHTO ILMAJUTUD
Ilm muutub oktoobri lõpule kohaselt tasapisi jahedamaks. Võrdlemisi soe meri veel päris külma ligi ei lase.