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ULTRAJOOKS | Anni Kingsepp sai 100 kilomeetri jooksul kolmanda koha

Hiidlane Anni Kingsepp saavutas laupäeval, 24. oktoobril Haanjas peetud 100 kilomeetri ultrajooksul naiste arvestuses kolmanda koha. Distantsi läbimiseks kulus tal 13 tundi 36 minutit ja 29 sekundit.
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Anni kingsepp saavutas Haanjas peetud ultrajooksul kolmanda koha. | Foto: Võrumaa Spordiliit

Tänavu 17. korda peetud Haanja Ultra 100 võistlusel tuli jooksjatel läbida viisteist 6,67 kilomeetri pikkust ringi. Rada kulges Haanja ja Kurgjärve suusaradadel ning kitsastel metsaradadel. Ühel ringil tuli läbida ligikaudu 125 tõusumeetrit, mis tegi kogu distantsi tõusude summaks ligi 1900 meetrit.

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