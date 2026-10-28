AHTO ILMAJUTUD | Sügis jätkub täistuuridel

Neljapäeval (29.10) jääme üle Põhja-Euroopa liikuva madalrõhkkonna lõunaserva. Ilm on pilvine ning mõni nõrk vihmahoog võib ka tulla.
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