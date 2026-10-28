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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Sügis jätkub täistuuridel

Ilm muutub oktoobri lõpule kohaselt tasapisi jahedamaks. Võrdlemisi soe meri veel päris külma ligi ei lase.
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Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (29.10) jääme üle Põhja-Euroopa liikuva madalrõhkkonna lõunaserva. Ilm on pilvine ning mõni nõrk vihmahoog võib ka tulla.

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