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DIGILEHT | Hiiu Leht 29. oktoobril

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Hiiu Leht 29. oktoobril
  • Juhtkiri | Nende mälestuseks, kida meite seltsis änam pole
  • Arvamus | Saar, kus veel saab nutivabalt
  • Arvamus | Kärdla lasteaed avas Pandora laeka ehk mis saab Hiiumaa valla rahast edasi?
  • Tänavaküsitlus | Milline oli teie viimane filmielamus?
  • Uudis | Jan I. Saluranna krimilugu puudutab ka Hiiumaad
  • Uudis | Kassari kabeli tornikiiver kandideerib Muinsuskaitseameti aastaauhinnale
  • Uudis | Uus sidekaabel Gotlandilt läbib Hiiumaad
  • Uudis | Kõiki kalmistuid hooldab nüüd Hiiumaa Haldus
  • Uudis | Kohus rahuldas Hiiu Tuule kaebuse meretuulepargi vastu
  • Uudis | Kõrgessaare saab avaliku käimla
  • Uudis | Omniva kirjakastid kolisid pakiautomaatide juurde
  • Uudis | Omniva ümberkorraldused toovad hilisema Hiiu Lehe
  • Politsei | Narkojoobe kahtlusega juht sõitis otse üle Käina ringtee
  • Kultuur | Ajaproovile vastu pidanud kool
  • Sport | Hiiumaa mereinimesed võtsid hooaja kokku
  • Sport | Anni Kingsepp sai ultrajooksul kolmanda koha
  • Sport | Noored vutipoisid mängisid rahvusvahelisel turniiril
  • Persoon | Martina vahetas vallamaja politseimaja vastu
  • Ulguhiidlane | Pireti paradiis algab poolel mereteel Hiiumaale
  • Kodu lugu | Ühe naise üheksa aastat tööd: võssa kasvanud majast sai kodu
  • Tervis | ATH: inimeste nähtamatud raskused
  • Kultuur | Viljatontidest ilusaimaks kuulutati Proua Maksuamet
  • Toit | Kõrvitsast saab igale maitsele midagi
  • 25 aastat tagasi | Kõpu tuletornil uus müts

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