DIGILEHT | Hiiu Leht 29. oktoobril

Hiiu Leht 29. oktoobril
- Juhtkiri | Nende mälestuseks, kida meite seltsis änam pole
- Arvamus | Saar, kus veel saab nutivabalt
- Arvamus | Kärdla lasteaed avas Pandora laeka ehk mis saab Hiiumaa valla rahast edasi?
- Tänavaküsitlus | Milline oli teie viimane filmielamus?
- Uudis | Jan I. Saluranna krimilugu puudutab ka Hiiumaad
- Uudis | Kassari kabeli tornikiiver kandideerib Muinsuskaitseameti aastaauhinnale
- Uudis | Uus sidekaabel Gotlandilt läbib Hiiumaad
- Uudis | Kõiki kalmistuid hooldab nüüd Hiiumaa Haldus
- Uudis | Kohus rahuldas Hiiu Tuule kaebuse meretuulepargi vastu
- Uudis | Kõrgessaare saab avaliku käimla
- Uudis | Omniva kirjakastid kolisid pakiautomaatide juurde
- Uudis | Omniva ümberkorraldused toovad hilisema Hiiu Lehe
- Politsei | Narkojoobe kahtlusega juht sõitis otse üle Käina ringtee
- Kultuur | Ajaproovile vastu pidanud kool
- Sport | Hiiumaa mereinimesed võtsid hooaja kokku
- Sport | Anni Kingsepp sai ultrajooksul kolmanda koha
- Sport | Noored vutipoisid mängisid rahvusvahelisel turniiril
- Persoon | Martina vahetas vallamaja politseimaja vastu
- Ulguhiidlane | Pireti paradiis algab poolel mereteel Hiiumaale
- Kodu lugu | Ühe naise üheksa aastat tööd: võssa kasvanud majast sai kodu
- Tervis | ATH: inimeste nähtamatud raskused
- Kultuur | Viljatontidest ilusaimaks kuulutati Proua Maksuamet
- Toit | Kõrvitsast saab igale maitsele midagi
- 25 aastat tagasi | Kõpu tuletornil uus müts