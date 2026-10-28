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SUUR GALERII | Hiiumaa mereinimesed võtsid hooaja kokku

Möödunud hooaega mahtusid Jahtklubi Dago 50. sünnipäev, purjetamisvõistlused, merepäästjate koolitused ja enam kui poole miljoni euro eest sadamate arendustöid.
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Navigatsioonihooaja lõpupeo õhtut viisid läbi noortreenerid Fredy Saarkoppel (vasakul) ja Robin Mägi. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdlas peetud navigatsioonihooaja lõpetamise ühise peo korraldasid Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts, Hiiu Purjelaeva Selts, Sõru Merekool, SA Hiiumaa Sadamad ja Jahtklubi Dago. Õhtu jooksul tunnustati noori purjetajaid, vabatahtlikke ja toetajaid. Õhtut juhtisid noored abitreenerid Robin Mägi Dagost ja Fredy Saarkoppel Sõrult.

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