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PILTUUDIS

PILTUUDIS | Kõrgessaare saab avaliku käimla

Kõrgessaare kaupluse kõrvale paigaldas Hiiumaa vald konteinerkäimla kohaliku kogukonna soovil, sest ühtegi taolist paika asulas enam ei olnud.
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Kõrgessaare konteinerkäimla juba paigas. enne käimla kasutusse andmist on vaja lõpetada veel viimased tööd. | Foto: Maris Hellrand

Hiiumaa vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Triinu Rajasalu sõnul on uus konteinerkäimla juba paigas, kanalisatsioon ühendatud ning veetorustik välja ehitatud. Siiski on vaja teha veel mõned tööd, enne kui käimla saab kasutusse anda. 

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