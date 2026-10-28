PILTUUDIS | Kõrgessaare saab avaliku käimla

Hiiumaa vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Triinu Rajasalu sõnul on uus konteinerkäimla juba paigas, kanalisatsioon ühendatud ning veetorustik välja ehitatud. Siiski on vaja teha veel mõned tööd, enne kui käimla saab kasutusse anda.
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