NOOR TIPU TEGIJA | Noored ronijad jõudsid tippu

Proovile pandi osalejate osavus, keskendumisoskus ja tehniline täpsus – iga võistleja pidi ronima tippu kasutades ainult ühe värvi ronimisnukke. Kogenenumad ronijad said lisaülesande, kus tuli korrektselt siduda julgestussõlm, kinnitada see ronimisvöösse ja liikudes klippida end iga julgestusjaama külge. Kõik see tuli ära teha 8 minuti jooksul.