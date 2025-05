KODU LUGU | Aruselja on kallim kui mistahes raha

Aruselja talu on olnud koduks üheksa põlvkonna perele, kel on jätkunud sitkust elada keset metsi, kahe soo vahelisel seljandikul. “Siin on kõik vana,“ ütleb talu peremees Tiit Arusoo. Kuid selleks, et vana püsiks järeltulijategi jaoks, tuleb ajaga kaasas käia.