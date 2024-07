Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp märkis, et möödunud nädalal tuvastatud liiklusrikkumised olid valdavas enamuses lubatud sõidukiiruse ületamised. Juhtimiselt kõrvaldati eelmisel nädalal kaks juhti, kes olid rooli läinud alkoholi tarvitanuna. Neist ühe juhi suhtes alustasime tulenevalt joobe suurusest kriminaalmenetlust.

“Alaealiste jalgratturite puhul täheldasime, et mitmed neist ei kandnud kaitsekiivrit, kuigi see oli neile kohustuslik,” tuletas ta meelde kiivri kandmise kohustust.