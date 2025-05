TULE TIKKIMA! | Eesti raamatu aasta piltvaip ootab hiidlasi tikkima

Piltvaip pandi üles Käina raamatukokku, kus see viibib 23. maini. Käinast liigub edasi Kärdla raamatukokku, kus see on üleval 24. maist kuni 8. juunini. Hiiumaalt viiakse piltvaip edasi Läänemaale. Niimoodi käib aasta jooksul vaip läbi kõik Eesti maakonnad.

Piltvaip on selleks, et käsitöölised – asjaarmastajad ja professionaalid – saaksid tulla vaipa tikkima, andes niimoodi oma panuse Eesti pärandkultuuri loomisse. Vaiba juures on nõelad ja lõngad, tikkida võib kohas, kus veel tikitud pole.

Käina raamatukogus saab tikkida argipäevadel kl 10.00-17.30 (L 10.00-14.00).

Kärdla raamatukogus töö ajal 10.00-18.00 (L 10.00-14.00) ning ID-kaardiga sisenemisel ööpäev läbi.