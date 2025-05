GALERII | Hiiumaa laulu- ja tantsupäev tõi spordikeskuse rahvast täis

Hiiumaa lauljad ja tantsijad on läbi aastate kohtunud väga erinevates formaatides. Nii koos kui eraldi. Nii katuse all kui vabas õhus. Kõikide pidude ajalugu talletab Hiiumaa rahvakultuuri spetsialist Helle-Mare Kõmmus, kelle sõnutsi on peo asukoha pall veerenud laias laastus Käina ja Kärdla vahel, põrgates aeg-ajalt ka teistesse saare nurkadesse.