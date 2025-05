OTSIVAD LAHENDUST | Ministrid lubavad seista praamiliikluse paranemise eest

Teisipäeval Hiiumaad väisanud majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond) märkis pärast saare ettevõtjatega kohtumist, et praamiliikluse teema kerkis taas üles. „Ettevõtjate selge soov oli, et riigi poolt on ülioluline tagada investeerimiskindlus, pikaajaline etteteadmine, mida riik teeb,“ ütles Keldo. „Täna toodigi negatiivse näitena eelmise ministri Piret Hartmani sõidukordade arvu vähendamist niimoodi, et tegelikult ei olnud kohalike omavalitsustega läbi räägitud.“