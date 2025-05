EKSPERIMENT | Kollased sildid päästavad ja säästavad

Toidukaupade hinnatõus viimastel aastatel on olnud märgatav. Ütleksin meeletu, aga seda oleks raske tõendada. Tegutsema ajasid mu silmad, mis poeriiulite ees üha enam pöörlema kipuvad, kui järjekordne toode kolme aasta tagusega olulise hinnahüppe kõrgemaks on teinud. Ühel aprilli nädalal otsustasin katsetada elu kollaste siltidega ehk osta poest vaid allahinnatud kaupa. Suurim elumuutus, mis see kaasa tõi? Minust sai ühe korra nädalas toidu koju tellija asemel igapäevane kohaliku väikepoe külastaja.