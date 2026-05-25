Kujutlege hetkeks, et tulete pärast pikka ja stressirohket töönädalat koju, võtate aja maha, lõõgastute ning kuulate taustaks Vivaldit. See on hoopis teine rütm. Kontserdikülastajatel on aga eeloleval suvel võimalus kogeda midagi veelgi erakordsemat – vahetut ja siirast kunsti, mis sünnib siin ja praegu, vaid mõne meetri kaugusel kuulajast. See on ühtaegu kultuur, elamus, ajaviide ja osa puhtast, ehedast suhtlusest.
KASSARI KLASSIKA | Kontserdisari tähistab esimest juubelit
Klassikaline muusika on kaunitest kunstidest üks vahetumaid – see suudab tekitada kõige sügavamaid tundeid ning selle väärtus aja möödudes ei hääbu. Tihti öeldakse, et klassikaline muusika ja hea vein on kaks kunstiliiki, mida saab nautida lõputult. Nende varasalv on sedavõrd mitmekülgne, et pakub avastamisrõõmu igale maitsele. Keskkond, kus tegutseb aktiivne muusikakogukond, saab osa märgatavalt rikkamast ja sügavamast kultuurielust, mis rikastab meie hinge ja argipäeva.
