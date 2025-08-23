Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

GALERIID

KASSARI KLASSIKA | Kärdla muusikakooli õpilased esinesid küünlavalgel

Muusikakooli õpilased esinesid sel aastal järjekorras kaheksandal Kassari klassika kontserdil.
Avatar photo
Susanna Lota Juursalu ja Adeele Reeth Kuusk.

Küünlavalgel toimunud kontserdil esinesid õpilased Susanna Lota Juursalu (flööt), Adele Reeth Kuusk (viiul), Johan Üksvärav (viiul) koos õpetaja Ingrid Arroga. Kontserdi teise osa täitsid Peeter Paemurru (tšello) ja Sigrid Kuulmann (viiul).  Sarja hooaja viimane kontsert toimub 5. septembril algusega kell 18 Kassari kabelis.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Varaste nimed poe ette välja

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Saunabussi pidu tõmmati hooga käima

Reedel Männamaal alanud Saunabussi peol on traditsiooniliselt kohal kümned erinevad saunad, kuhu esimesel õhtul jätkus ka ohtralt rahvast. Vaatamata paduvihmahoogudele jagus rahvast ka Vennaskonna...

10 tundi ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Kempsukultuur ehk kuidas seda kõike mõista

Kempsukultuur on rahvusvaheline tulemusteta kompromisside loomise jada. 

13 tundi ago

UUDISED

ELANIKE STATISTIKA | Hiiumaal sündis juulis vaid kaks last

Tänavu on kõige rohkem sünde Hiiumaal registreeritud juunis, kui sündis kaheksa last. Kõige vähem on sel aastal lapsi sündinud veebruaris ja märtsis, mõlemal kuul...

1 päev ago