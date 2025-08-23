Küünlavalgel toimunud kontserdil esinesid õpilased Susanna Lota Juursalu (flööt), Adele Reeth Kuusk (viiul), Johan Üksvärav (viiul) koos õpetaja Ingrid Arroga. Kontserdi teise osa täitsid Peeter Paemurru (tšello) ja Sigrid Kuulmann (viiul). Sarja hooaja viimane kontsert toimub 5. septembril algusega kell 18 Kassari kabelis.
