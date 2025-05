AITA KAASA! | Kassari kabeli tornikiiver vajab meie kõigi tuge

Selle ainulaadse ja ajalooliselt väärtusliku pärandi säilitamine on meie kohustus nii praeguste kui ka tulevaste põlvede ees.

Kassari kabel on tõeline arhitektuuripärl, ainus säilinud ja tegutsev rookatusega kivikirik Eestis ning romantiline vaatamisväärsus kogu Baltikumis. Arvatakse, et praegune kivist kabel ehitati 18. sajandil, siseseinal olev aastaarv 1801 võib aga viidata vaid suuremale tehtud remondile, mis võis järgneda varasemale, 16. sajandi algusest pärinevale puukirikule.

Kabel on olnud sajandeid Hiiumaa üks olulisemaid sümboleid, kandes endas kohaliku ajaloo, kultuuri ja vaimsuse sügavat pärandit. Selle ainulaadne arhitektuur ja miljööväärtuslik ümbrus teevad sellest mitte ainult kohaliku, vaid ka laiemalt Eesti kultuuriloo seisukohalt olulise paiga. Tänapäevalgi on kabeli roll mitmekülgne – see on pühakoda, kohtumispaik, vaimne keskus ning oluline kultuuri- ja turismiobjekt, mis köidab nii kohalikke elanikke kui ka Hiiumaa külalisi.

Kabelit ümbritsev rahulik kalmistu on paljude tuntud Eesti kultuuritegelaste ja nende esivanemate viimne rahupaik, luues elava sideme saare ja rahva minevikuga. Siin puhkab Villem Tamm, kes inspireeris Johann Kölerit Tallinna Kaarli kiriku altarimaali loomisel, Lepa Anna, kelle Voldemar Panso surematuks kirjutas, Marie Underi emapoolsed vanavanemad, Debora Vaarandi vanaema, näitleja Olev Eskola ning Eesti Kunstnike Liidu auliige ja Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, üks silmapaistvamaid kunstnikke Ants Viidalepp. Mõisaajaloo tunnistajatena seisavad kalmistul ka Kassari mõisnike, baltisaksa Stackelbergide marmorist hauatähised.

Kuid Kassari kabel ei ole meile oluline vaid mineviku pärast, vaid elab ka tänini kaasaegse kultuurielu keskusena, kus suviti kõlab Kassari Klassika kontserdisari, tuues kokku kohalikke, suvehiidlasi ja turiste, mis on elav tõendus, et kultuur ja vaimsus ei pea jääma linna. Just sellised sündmused ühendavad kogukonda ja annavad kabelile uue tähenduse ja hingamise.

Paraku see väärtuslik pärand on ohus, sest kabeli tornikiiver on märkimisväärselt amortiseerunud. Aeg, tuul, vihm ja lumi on teinud oma töö ning praegune olukord ei ole enam lihtsalt “ajahambast räsitud” vaid halvenenud tornikiivri seisukord ohustab konstruktsiooni, mis on aga reaalne turvarisk. Kui me kohe ei tegutse, võib homme olla juba hilja, ohus on nii kabeli kasutamine kui ka selle tähendus meie kultuuriruumis.

Me teame, et annetamine ei ole Eestis veel sama juurdunud harjumus kui mujal. Aga just siin ja praegu on hetk, mil me saame seda muuta.

Annetus on märk sellest, et me ei ole ükskõiksed. Et me oskame märgata ja väärtustada. Annetades me aitame säilitada midagi, mis on meile päriselt kallis.

See ei ole ainult kivide ja laastude küsimus. See on küsimus sellest, kas me hoolime. Kas me tahame, et meie lapsed ja lapselapsed võiksid kord istuda samas kabelis, kuulata seal muusikat või vaadata tornist välja Kassari kaunile loodusele? Käesolevaks hetkeks on tornikiivri kapitaalremondi fondi laekunud 12 000€, suur tänu kõikidele annetajatele! Ehituse eelarve on aga 60 000€.

Kui tornikiiver on korda saanud, avaneb külastajatel võimalus osaleda giidituuridel kabeli kellatornis, kust avaneb hingemattev vaade Kassari maastikule. Lisaks jagatakse lugusid omapärase ajalooga kabelikelladest, rikastades külastuskogemust kohaliku pärimuse ja ajalooga.

Kassari kabeli säilitamine on meie ühine vastutus – kohalike, suvehiidlaste ja külaliste oma. Ühise tegutsemise ja toetuse kaudu saame hoida elus midagi, mis ise ennast päästa ei saa. See ei ole kellegi teise asi – see on meie kõigi asi.

See projekt on otseselt seotud ka Hiiumaa arengukava 2035+ eesmärkidega, mille keskmes on kohaliku pärandi hoidmine ja edasikandmine, samuti Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022–2030 visiooniga, mis rõhutab kogukonna ja ajalooliste objektide väärtustamist.

Kabelit külastab aastas umbes 4000 inimest – see on aukartust äratav number saare mõistes.

Meie siiras tänu kuulub juba ette kõikidele, kes otsustavad sellesse olulisse projekti panustada, aidates seeläbi hoida elus seda kordumatut osa Kassari saare pärlist. Üheskoos saame kindlustada, et Kassari kabel tervitab külastajaid ka edaspidi, pakkudes neile paika vaikseks mõtiskluseks, kultuuriliseks rikastumiseks ning ajaloo ja ilu hindamiseks.

Kui saad ja tunned, et soovid panustada, siis tee oma annetus alltoodud andmetel. Kassari kabel tänab sind!