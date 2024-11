KASSARI HARIDUSSELTS | Sõbralike vaimude tiiva all

Kassari haridusseltsist vanemaid järjepidevaid ettevõtmisi Hiiumaal väga polegi. Selts loodi juba 1922. aastal, kui noored mehed tulid vabadussõjast ja said endale talumaad, teab Linda rääkida. Hakati rajama uut elu ja nagu tollal kombeks, moodustati kõikvõimalike spordiringe, perenaisteringe ja igasugu muid seltsinguid. Kassari toonasele seltsile osteti mõisamaja, tehti korda, kuid hoone põles 1928. aastal maha. Maja oli kindlustatud ja selle rahaga pandi uue maja otsinguil silm peale vanale kõrtsihoonele. Vaieldi küll, kas on ikka vaja, aga hoone osteti ära. „Meie seltsi protokollid on kõik alles ka tollest ajast,“ räägib Linda, kui kaugele ulatub kohaliku seltsielu ajalooline mälu.