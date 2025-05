GALERII | Paladel peeti kaheksandat korda kooliolümpiamänge

Eesti Olümpiaakadeemia poolt väljatöötatud kooliolümpiamängude idee kohaselt pole need ainult spordivõistlused, mis korraldatud olümpialipu all. Kooliolümpiamängude puhul on väga suur tähtsus olümpiaharidusperioodil, mille käigus Suuremõisa noortekeskuse noorsootöötaja Kadi Kiiver korraldas olümpialiikumise alase viktoriini, mille sisu oli olümpiamängude maskottide tundmine. Palade Põhikooli õpilased koostasid kirjaliku töö suveolümpiamängude huvitavamatest sündmustest.