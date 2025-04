DROONIFOTOGRAAF | Kaupo Kalda pildistab Hiiumaad linnulennult

Hiiumaa on Kaupo lemmiksaar olnud juba kaua aega. „Mul on seal paar head sõpra, aga kogu see rahulik saar kokku on kuidagi eriti ehe Eestimaa,“ räägib Kaupo. Pildistama sattus ta Hiiumaale ka enne drooni ajastut, kuid just lendav kaamera on viimased kümmekond aastat andnud laiemad võimalused.