Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis

PÄÄSTE

KÕRGE TULEOHT | Valveta jäetud lõkked põhjustasid Arukülas suure maastikupõlengu

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

7. mail kell 13.15 tuli häirekeskusesse teade Arukülas metsas põlevatest oksahunnikutest. Põles kolm lõket ja kaks neist olid järelevalveta ning tuli oli levinud maastikule. Käina päästjad kustutasid nii oksahunniku lõkked kui ka 5000 ruutmeetrile levinud maastikupõlengu.

Mitmel pool Eestis, nii ka Hiiumaal valitseb Keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.

  1. Loodus võib süttida väiksemastki sädemest, ka maha visatud suitsukonist.
  2. Ära mine mootorsõidukiga (sh mootorratas, ATV, UTV) metsa, sest sõiduki kuumadele osadele langev taimetolm süttib hetkega, samuti võib kuivanud taimestiku või turba süüdata summutist lendav säde.
  3. Lõkke tegemisel taga ohutus ja tuulise ilmaga lükka tule tegemine edasi.
  4. Tulekahju märgates helista 112.

 

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

REKORDILINE JÄÄPERIOOD | Möödunud talve jääolud olid viimase kümne aasta kõige karmimad

2026. aasta jäätalv Läänemerel lõi kümneaastase rekordi – 20. veebruaril kaanetas jää Läänemerel ligi 160 ruutkilomeetri suuruse ala. Lühikesel perioodil veebruaris oli pea kogu...

6 tundi ago

UUDISED

HAKKAB PIHTA | Amalie jäi seisma olematu tuule tõttu

Reedel, 08. mail on reisiparvlaev Amalie väljumised Sõrust kell 15.30 ja Triigist kell 17.00 tühistatud kõrge laine ja tugeva tuule tõttu, teatas Kihnu Veeteed....

10 tundi ago

UUDISED

JÄÄB SÕITMA | Amalie jätkab Sõru–Triigi liinil esialgu 17. maini

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, omavalitsuste ja vedaja ASi Kihnu Veeteed reedel peetud ühisel kohtumisel otsustati, et parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist esialgu kuni 17....

12 tundi ago

POLITSEI

KELMUS | Kärdlas elav naine kaotas kelmidele 19 000 eurot

Politseile teatati, et Kärdlas elavale naisele helistasid kelmid näiliselt Omniva nimelt. Pärast esimese kõne lõppu helistasid kelmid naisele veel näiliselt Smart-ID, politsei ja Eesti...

16 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×