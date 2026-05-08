KÕRGE TULEOHT | Valveta jäetud lõkked põhjustasid Arukülas suure maastikupõlengu

7. mail kell 13.15 tuli häirekeskusesse teade Arukülas metsas põlevatest oksahunnikutest. Põles kolm lõket ja kaks neist olid järelevalveta ning tuli oli levinud maastikule. Käina päästjad kustutasid nii oksahunniku lõkked kui ka 5000 ruutmeetrile levinud maastikupõlengu.

Mitmel pool Eestis, nii ka Hiiumaal valitseb Keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.