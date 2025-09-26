Riho samm on käbe. Pühapäeval on ta vaevalt Hiiumaale jõudnud kui asjaajamised ootavad. Kohtumine Kassari kabeli katuse parandajaga, ülevaade torni lupjamise edenemisest, taliõunte kasti pakkimine, mürakaks kasvanud kõrvitsa maa pealt äraveeretamine.
PERSOON
KASSARI KULTUURIVEDUR | Riho Lutter liikus Kassari koduloo radadele füüsika ja keemia juurest
Riho Lutteri kodu on seal, kus tema kott. Dubai, Pariis, Helsingi, Kassari ja nõnda edasi. Tööl audiitor, vabal ajal koduloohuviline, lülitub ta ühelt teisele sama loomulikult kui kõndides jalg jala ette läheb.
