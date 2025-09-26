Jälgi meid
KASSARI KULTUURIVEDUR | Riho Lutter liikus Kassari koduloo radadele füüsika ja keemia juurest

Riho Lutteri kodu on seal, kus tema kott. Dubai, Pariis, Helsingi, Kassari ja nõnda edasi. Tööl audiitor, vabal ajal koduloohuviline, lülitub ta ühelt teisele sama loomulikult kui kõndides jalg jala ette läheb.

Avatar photo
Tugitooli jõuab Riho alles pärast toimetusi täis päeva koduõuel ja küla peal. | Foto: Piret Eesmaa

Riho samm on käbe. Pühapäeval on ta vaevalt Hiiumaale jõudnud kui asjaajamised ootavad. Kohtumine Kassari kabeli katuse parandajaga, ülevaade torni lupjamise edenemisest, taliõunte kasti pakkimine, mürakaks kasvanud kõrvitsa maa pealt äraveeretamine.  

