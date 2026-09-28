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HOOAEG LÄBI | Ujumissillad lähevad talvepuhkusele

Hiiumaa Haldus alustab sel nädalal ujumissildade veest välja võtmist. Esimesena võetakse välja Hausma ujumissild, seejärel tänavu paigaldatud uus vettepääsutee Rannapaargu rannas.
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Hausma ujumissild. | Foto: Eike Meresmaa

Tööde täpne ajakava sõltub merevee tasemest ja tuuleoludest. Veest välja võetud ujumissillad jäävad talveks kaldale ning pannakse tagasi vette uuel suplushooajal.

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