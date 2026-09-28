HOOAEG LÄBI | Ujumissillad lähevad talvepuhkusele

Tööde täpne ajakava sõltub merevee tasemest ja tuuleoludest. Veest välja võetud ujumissillad jäävad talveks kaldale ning pannakse tagasi vette uuel suplushooajal.
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