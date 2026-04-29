NÖÖBIST KINNI

NÖÖBIST KINNI | Millal paigaldatakse Hausma ujumissild?

Hausma ujumissilla vette paigaldamist oodatakse juba pikisilmi.

Ujumissild ootab kaldal vette panekut. | Foto: Arabella Valtin

Vastab valla kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must: “Hausma silla vette panek on planeeritud 1. maiks, kuid viimaste päevade tuulised ilmad võivad graafikut veidi mõjutada. Seetõttu on võimalik, et sild saab vette hiljemalt 4. mai õhtuks. Anname endast parima, et kõik oleks siiski 1. maiks valmis. Teiste ujumisrandade osas kulgeb ettevalmistus tavapäraselt, näiteks on suplusvee seirekalender on kooskõlastatud Terviseametiga.” 

