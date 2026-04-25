LOODUS TÄRKAB | Kes pistavad looduses esimesena nina välja?

Kõik teavad, et kõige esimesed on tavaliselt ikkagi lumikellukesed, kindlalt juba märtsis. Peagi järgnevad märtsikellukesed. Krookused muidugi ka. Nemad kõik on meil aga inimese abil siia jõudnud võõramaalased. Ehk küll lumikelluke tundub juba peaaegu et omamaine asukas. Päris metsades teda aga siiski ei leia, ikka praegustes või endisaegsetes hoovides ning nende naabruses.