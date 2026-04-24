TÄNAVAKÜSITLUS | Volbriöö on tulemas, kas sa nõidadesse usud?

Fotod: Eike Meresmaa

Kalle 

Mina nõidasid ei usu ja Volbriööl nõiaks ei ole käinud. Nõidust ka ei usu, musta kassi kartmine on rohkem ebausk. Ebausklik ma ka ei ole. 

 

Merle

Mina ei ole nõidadega kokku puutunud ja ei usu ka. Volbriööl nõiaks ise ka ei ole käinud, see on ikka selline uus asi. Mardid ja Kadrid on Eesti asi. Halloweeni, mida praegu peale surutakse, ka ei pea. 

 

Jürgen

Mina nõidadesse usun. Naised on nõiad, mehed on võlurid. Lapsed peavad halloweeni, käivad mardiks ja kadriks, aga nõiaks ei ole käinud. 

 

Anne

Ei usu nõidadesse. Ei ole käinud volbriööl nõiaks, sest olen jehoovatunnistaja. Piiblis on nõidade kohta väga halvasti öeldud, seega ma ei pea neist midagi.

 

Kristiina

Nõidadesse usun 50:50. Ma usun vägedesse, sügavamale kui lihtsalt pinnapealselt. See on mulle õpetanud iseenda tundmist. Lapsena kunagi sai volbriööd ka mängitud. 

 

Priit

Ei usu nõidadesse. Volbriööl ei ole nõiaks käinud. Inimeste õigus on uskuda mida tahes, mina ei usu.

 

Keiti

Muidugi usun. Usun, et nad on mõjuvõimsad tegelased. Kui nõid midagi ütleb, siis seda peab kartma. Nõia juures ei ole käinud. Mu ema on natuke nõid, kui tema midagi ütleb, siis nii on. Teised arvavad ka, et ta on natuke nõid. Volbriööl teeme lõket ja lustime niisama. 

 

Kerli

Oleneb, millistesse nõidadesse. Headesse usun, halbadesse ei usu. Kirjanduslikesse nõidadesse usun – Väike nõid, Kunksmoor. Ise volbriööl nõiaks käinud ei ole. Lõket teeme küll mõnikord, oleneb ilmast. 

 

