ELUKESTEV ÕPE | Hiiumaal alustab väärikate ülikool

Hiiumaa Vallavalitsus ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu, mille alusel käivitub õppeaastal 2026/2027 projekt “Väärikate ülikool Hiiumaal”.
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Suure mereriigi väike jahtklubi tähistab tänavu Kalurite päeval ehk 10. juulil oma 50. juubelit. Eks mittetulundustegevust tehakse teisteski valdkondades ning suuremaid ja väiksemaid seltse-klubisid...
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