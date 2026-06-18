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ELUKESTEV ÕPE | Hiiumaal alustab väärikate ülikool

Septembrist 2026 on Hiiumaa eakatel vanuses 65+ esmakordselt võimalus osaleda Tartu Ülikooli väärikate ülikooli raames toimuvates loengutes.
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Fotomeenutus Tallinna hiidlaste seltsi kohtumisest. | Foto: Tallinna Hiidlaste Selts

Hiiumaa Vallavalitsus ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu, mille alusel käivitub õppeaastal 2026/2027 projekt “Väärikate ülikool Hiiumaal”.

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