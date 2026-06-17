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UUDISED

KALAVARUDE KAITSE | Hiiumaa kalurid õlitasid 6600 kormoranimuna

MTÜ Hiiukala korraldamisel õlitati mune sel aastal aprillist maini Käina lahel Kadaklaiul ning Väinameres Väikesel ja Suurel PIhlakarel, Anerahul ja Langekarel. Vabatahtlikud õlitasid 1908 pesa 6600 munaga.

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Õlile lisatakse sinist värvi, et aru saada, kas kahe õlitamise vahel on mune juurde tulnud. | Foto: Raul Vinni

Hiiukala tegevjuhi Tuuli Tammla sõnul oli kevad tänavu ilma poolest eriline ning õlitamise aega keeruline planeerida. Lumega talv oli Kadaklaiu pesapuudelt palju oksi alla toonud ning koloonias oli pesi vähem kui varasemalt. Samuti olid kahanenud Väikese ja Suure Pihlakare kolooniad. Seevastu oli jõudsalt kosunud Anerahu koloonia, mis on alles mõned aastad vana. 

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