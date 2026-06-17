KALAVARUDE KAITSE | Hiiumaa kalurid õlitasid 6600 kormoranimuna

Hiiukala tegevjuhi Tuuli Tammla sõnul oli kevad tänavu ilma poolest eriline ning õlitamise aega keeruline planeerida. Lumega talv oli Kadaklaiu pesapuudelt palju oksi alla toonud ning koloonias oli pesi vähem kui varasemalt. Samuti olid kahanenud Väikese ja Suure Pihlakare kolooniad. Seevastu oli jõudsalt kosunud Anerahu koloonia, mis on alles mõned aastad vana.