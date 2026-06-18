LEIUD MAAPÕUEST | Militaarmuuseumi uus väljapanek täitis maja

Ain Tähiste Hiiumaa militaarajaloo seltsist ütles, et lõhkekehadega seonduv teema on igati asjakohane.
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Suure mereriigi väike jahtklubi tähistab tänavu Kalurite päeval ehk 10. juulil oma 50. juubelit. Eks mittetulundustegevust tehakse teisteski valdkondades ning suuremaid ja väiksemaid seltse-klubisid...
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Septembrist 2026 on Hiiumaa eakatel vanuses 65+ esmakordselt võimalus osaleda Tartu Ülikooli väärikate ülikooli raames toimuvates loengutes.
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Euroopa naaritsa asurkond Hiiumaal on viimastel aastatel vähenenud ning looduskaitsjad püüavad aru saada, mis languse põhjustas. Võimalik, et lisaks looduslikele teguritele, on mängus ka...