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KULTUUR

LEIUD MAAPÕUEST | Militaarmuuseumi uus väljapanek täitis maja

Hiiumaa militaarmuuseum sai täiendust püsiekspositsioonile, kui Päästeameti demineerimiskeskus avas kahes toas väljapaneku, mis keskendub lõhkekehadega seotud ohtudele.

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Ain Tähiste sõnul on muuseumis väga põhjalik väljapanek demineerijate tööst. | Foto: Raul Vinni

Ain Tähiste Hiiumaa militaarajaloo seltsist ütles, et lõhkekehadega seonduv teema on igati asjakohane.

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