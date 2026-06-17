DIGILEHT | Hiiu Leht 18. juunil

Hiiu Leht 18. juunil
- Juhtkiri | Vastuolulised sõnumid
- Arvamus | Jahtklubi Dago vajab klubimaja
- Arvamus | Riigil polnud raha ja Saaremaale ei saanud
- Vastukaja | Kuidas anda Pargi 3 hoonele uus elu?
- Tänavaküsitlus | Mis plaanid on teil jaanide ajaks?
- Uudis | Viscosas ehitati utoopia reaalsuseks
- Uudis | Haridusminister: koolide kokkusulatamine on läinud väga hästi
- Uudis | Võidutule toovad Kaitseliidu noored
- Uudis | Lehtma sadamas mälestati juuniküüditamise ohvreid
- Uudis | Hiiumaa Sadamate juht lahkub ametist
- Uudis | Tuuletorni sisu vajab nõukogu sõnul uuendust
- Uudis | Lennujaamas tasulist parkimist lähiajal ei tule
- Uudis | Hiiumaa turismiedendajad said tunnustuse
- Uudis | Kärdla lennujaamas harjutati õnnetusele reageerimist
- Kultuur | Militaarmuuseumi uus väljapanek täitis maja
- Sport | Tiit Madalvee sai nimelise pingi
- Sport | FC Hiiumaa esimene kaotus
- Sport | Jorgen Kuivonen võitis Lohusalus RS Aero 5 klassis
- Persoon | Piloodi pea võib olla pilvedes, aga jalad jäägu maha
- Ulguhiidlane | Viivika laulud sünnivad Hiiumaal
- Külalugu | Vahtrepa rahvas on kriisiks valmis
- Teema | Naaritsa seis Hiiumaal teeb teadlased murelikuks
- Toit | Jaanikuul on kaselehe mekk
- 25 aastat tagasi | Noortele ei ole tööd
- Kuhu minna | Mihkli talumuuseum kutsub suve nautima
- Kuhu minna | Diiva tuleb koju