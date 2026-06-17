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DIGILEHT | Hiiu Leht 18. juunil

Järgmine Hiiu Leht ilmub reedel, 26. juunil.
21.06 kell 11.24 algab suvi.
Heisakem lipud 23.06 võidupühal ja 24.06 jaanipäeval.
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Hiiu Leht 18. juunil
  • Juhtkiri | Vastuolulised sõnumid
  • Arvamus | Jahtklubi Dago vajab klubimaja
  • Arvamus | Riigil polnud raha ja Saaremaale ei saanud
  • Vastukaja | Kuidas anda Pargi 3 hoonele uus elu?
  • Tänavaküsitlus | Mis plaanid on teil jaanide ajaks?
  • Uudis | Viscosas ehitati utoopia reaalsuseks
  • Uudis | Haridusminister: koolide kokkusulatamine on läinud väga hästi
  • Uudis | Võidutule toovad Kaitseliidu noored
  • Uudis | Lehtma sadamas mälestati juuniküüditamise ohvreid
  • Uudis | Hiiumaa Sadamate juht lahkub ametist
  • Uudis | Tuuletorni sisu vajab nõukogu sõnul uuendust
  • Uudis | Lennujaamas tasulist parkimist lähiajal ei tule
  • Uudis | Hiiumaa turismiedendajad said tunnustuse
  • Uudis | Kärdla lennujaamas harjutati õnnetusele reageerimist
  • Kultuur | Militaarmuuseumi uus väljapanek täitis maja
  • Sport | Tiit Madalvee sai nimelise pingi
  • Sport | FC Hiiumaa esimene kaotus
  • Sport | Jorgen Kuivonen võitis Lohusalus RS Aero 5 klassis
  • Persoon | Piloodi pea võib olla pilvedes, aga jalad jäägu maha
  • Ulguhiidlane | Viivika laulud sünnivad Hiiumaal
  • Külalugu | Vahtrepa rahvas on kriisiks valmis
  • Teema | Naaritsa seis Hiiumaal teeb teadlased murelikuks
  • Toit | Jaanikuul on kaselehe mekk
  • 25 aastat tagasi | Noortele ei ole tööd
  • Kuhu minna | Mihkli talumuuseum kutsub suve nautima
  • Kuhu minna | Diiva tuleb koju

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