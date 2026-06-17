Laevaliinidel Kihnu–Munalaid ja Manilaid–Munalaid lõpeb senine hankeleping tuleva aasta 30. septembril, Rohuküla–Sviby liinil tuleva aasta 14. oktoobril ja Sõru–Triigi liinil tuleva aasta 30. oktoobril. Praegu opereerib mainitud laevaliine AS Kihnu Veeteed.
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SELGUSID KANDIDAADID | Nelja saarte parvlaevaliini soovib opereerida neli ettevõtet
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi rahvusvahelisele riigihankele leidmaks vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele parvlaevaliinidele tegid tähtajaks ühispakkumuse OÜ Spinnaker ja EF Production OÜ ning iseseisvalt TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed ja Tuule Liinid OÜ.
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