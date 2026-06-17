SELGUSID KANDIDAADID | Nelja saarte parvlaevaliini soovib opereerida neli ettevõtet

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi rahvusvahelisele riigihankele leidmaks vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele parvlaevaliinidele tegid tähtajaks ühispakkumuse OÜ Spinnaker ja EF Production OÜ ning iseseisvalt TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed ja Tuule Liinid OÜ.