GALERII | Viscosa avas uksed mastaapse kunstinäitusega

Tulemusega on rahul nii Viscosa eestvedajad, näituse korraldajad kui ka külastajad.
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Hiiumaa Vallavolikogu juunikuu istungil oli päevakorras vallavanem Hergo Tasuja umbusaldamine. Umbusalduse avaldamise eelnõu poolt hääletas kaheksa ja vastu 15 volikogu liiget.