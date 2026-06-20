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GALERII | Viscosa avas uksed mastaapse kunstinäitusega

Laupäeval avati ametlikult Kõrgessaares asuva Viscosa kultuuritehase uuendus ning näidati uut keskust esimest korda ka avalikkusele.

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Viscosa avamine. | Foto: Raul Vinni

Tulemusega on rahul nii Viscosa eestvedajad, näituse korraldajad kui ka külastajad. 

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