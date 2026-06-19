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ARVAB MARGUS SOONLEPAST

ARVAB MARGUS SOONLEPAST | Riigil polnud raha ja Saaremaale ei saanud

Ma olen väga harva ärrituv inimene, aga viimase aasta jooksul olen kaks korda tõsiselt ärritunud.
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Margus Tabor | Toomas Kokovkin

Üks kord siis, kui räägiti e-valimistest. Kõik helistasid raadiosse ja rääkisid, kui ebaturvalised need on. Lõpuks tuli välja, et kaheksakümmend protsenti helistajatest arvas sama. Mul tekkis tahtmine ise helistada ja küsida: kui see kõik on nii ebaturvaline, siis miks me teeme pangatoiminguid internetis? Maksame arveid ja teeme kõike muud. Kui progress on saatanast, siis lähme tagasi Eesti Telefoni järjekordadesse ja maksame kõik arved seal. 

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